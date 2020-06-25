Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı için yeni bir döneme geçiliyor. "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nda sürücülere 13 test uygulanıyor. Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor. Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.