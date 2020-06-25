Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı için yeni bir döneme geçiliyor. "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nda sürücülere 13 test uygulanıyor. Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor. Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.
PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.
Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.
PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl yada İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.
Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri
Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;
1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler
-Dikkat
-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
-Hız ve Mesafe Algılama
-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler
-Tepki Hızı
-Koordinasyon Düzeyi
Psikoteknik belgesi ücreti belirlenmesi
Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.