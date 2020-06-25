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    • 25.06.2020 18:35
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    başvurusunu reddetti

    Son dakika haberi... (), Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

    Anayasa Mahkemesi'nden YKS kararı

    , bu hafta sonu için yapılacak olan 'nin iptali için açılan yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

    AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi. YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde uygulanacak.

    Haberler Güncel Anayasa Mahkemesi YKS başvurusunu reddetti
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