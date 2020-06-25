AYM, bu hafta sonu için yapılacak olan YKS'nin iptali için açılan yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK



AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi. YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.