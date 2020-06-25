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    • 25.06.2020 16:35
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    'nın o şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

    ’nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde artık yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı. Dikkat çeken yasak, yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

    O ülkede ilginç karar! Telefon kullanmak yasak...
    Kyodo'nun haberine göre, Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

    Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

    Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı. Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

    Yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

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