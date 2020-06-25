Düğünlerde gelin ve damat harici kimse halay çekemeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelde gönderdi. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kurallar şöyle:
DÜĞÜNLER, açık havada yapılacak.
MİSAFİRLERİN girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak.
HER masada kolonya bulundurulacak.
DÜĞÜNDE gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil herkes maske takacak.
DÜĞÜNLERDE karşılama, tokalaşma yapılmayacak. Takı sandık kutusuna konulacak.
MESAFEYE aykırı oyun ya da halay yapılmayacak (gelin-damat hariç).
SADECE misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılacak.
YENİ VAKA SAYISI 1492
Sağlık Bakanlığı, dün 53 bin 486 test yapıldığını, yeni vaka sayısının bin 492 olduğunu, 24 hastanın ise vefat ettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 191 bin 657'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234'e çıktı. Toplam vefat sayısı da 5 bin 25'e yükseldi.
YENİ KISITLAMA DÜŞÜNMÜYORUZ
Sağlık Fahrettin Koca, yaz aylarında virüsün yayılma hızında azalma olmadığını söyledi. Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz" dedi.
ARAS'A BİR CAN
Kocaeli Darıca'da Aras Sarıçayır (9), üç ay önce rahatsızlandı. Corona'ya yakalandığı sanılan Aras'ın lösemi olduğu anlaşıldı. Hemen tedavisine başlandı. Doktorlar, iyileşmesi için bağışıklığı güçlendiren beyaz kan hücrelerine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Aile, bağışçılara çağrı yaptı.
ÖLÜM KALIM SAVAŞI
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, Mart ayında Coronavirüs'e yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Kalbi 15 dakika boyunca durdu, hatta virüs beynine kadar ulaştı. Çin'den getirilen ilaç, ilk defa kendisine uygulandı. Tam bir aylık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Kaslarından 20 kilogram kaybeden Köse, "İnsanların bunları yaşamaması için önlem almalarını istiyorum" uyarısı yaptı.
İŞTE O AŞI
COVİD-19 salgınının başladığı Çin'de aşı çalışmaları hız kazandı. Bilim adamları, ikinci aşamaya geçilen ve yıl sonunda üretime başlanacağı açıklanan aşının fotoğrafını paylaştı.
DÜĞÜNLER, açık havada yapılacak.
MİSAFİRLERİN girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak.
HER masada kolonya bulundurulacak.
DÜĞÜNDE gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil herkes maske takacak.
DÜĞÜNLERDE karşılama, tokalaşma yapılmayacak. Takı sandık kutusuna konulacak.
MESAFEYE aykırı oyun ya da halay yapılmayacak (gelin-damat hariç).
SADECE misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılacak.
YENİ VAKA SAYISI 1492
Sağlık Bakanlığı, dün 53 bin 486 test yapıldığını, yeni vaka sayısının bin 492 olduğunu, 24 hastanın ise vefat ettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 191 bin 657'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234'e çıktı. Toplam vefat sayısı da 5 bin 25'e yükseldi.
YENİ KISITLAMA DÜŞÜNMÜYORUZ
Sağlık Fahrettin Koca, yaz aylarında virüsün yayılma hızında azalma olmadığını söyledi. Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz" dedi.
ARAS'A BİR CAN
Kocaeli Darıca'da Aras Sarıçayır (9), üç ay önce rahatsızlandı. Corona'ya yakalandığı sanılan Aras'ın lösemi olduğu anlaşıldı. Hemen tedavisine başlandı. Doktorlar, iyileşmesi için bağışıklığı güçlendiren beyaz kan hücrelerine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Aile, bağışçılara çağrı yaptı.
ÖLÜM KALIM SAVAŞI
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, Mart ayında Coronavirüs'e yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Kalbi 15 dakika boyunca durdu, hatta virüs beynine kadar ulaştı. Çin'den getirilen ilaç, ilk defa kendisine uygulandı. Tam bir aylık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Kaslarından 20 kilogram kaybeden Köse, "İnsanların bunları yaşamaması için önlem almalarını istiyorum" uyarısı yaptı.
İŞTE O AŞI
COVİD-19 salgınının başladığı Çin'de aşı çalışmaları hız kazandı. Bilim adamları, ikinci aşamaya geçilen ve yıl sonunda üretime başlanacağı açıklanan aşının fotoğrafını paylaştı.