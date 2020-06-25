Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, bin 492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 24 hasta vefat etti, bin 386 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu.
İKİNCİ BİR SEÇENEĞİMİZ YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.
SOYLU'DAN TALİMAT
Artan corona virüs vaka sayılarının düşürülmesi için denetimlerin arttırılması, kurallara uymayan yerlere ceza verilmesi ve vatandaşın Alo 155, 156 ve 112'ye ihbarda bulunabilmesi konusunda valiler uyarıldı.
Hürriyet'ten Ayşe Alp'in haberine göre; 15 Haziran'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne restoran, lokanta, kafeterya ile konaklama tesislerinin denetimi konulu yazı gönderildi.
Yazıda, 30 Mayıs-11 Haziran arasında koronavirüs vaka sayısı binin altına düşerken kontrollü normalleşme sürecine geçişle birlikte 12, 13, 14 Haziran'da vaka sayılarının 1.195, 1.459 ve 1.562'ye çıktığı vurgulandı.
Sayılardaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtilen yazıda ilgili kurumlar özetle şöyle uyarıldı:
DENETİMLERİ ARTTIRIN
"Mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.
Bu kapsamda lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin haftada en az 2 kez denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılması.
ALO 155,156 VE 112
Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılması tedbirlere uymayanlara ilgili kanun gereğince para cezası verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."
7 BİN 17 KİŞİYE MASKE CEZASI
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde, pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere talimat gönderildiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:
"62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı."
KOCA: MASKE MECBURİYETTİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
Ağız ve burun yoluyla bulaşan, mesafe kısaldıkça bulaşma riski çok artan bu virüs, evimizin dışında başka insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlarda koruyucu maske kullanmamızı zorunlu kılıyor.
Koronavirüs maskesi virüsün yayılmasına karşı elzem bir tedbirdir. İhtiyatlılık değildir, mecburiyettir. Maske virüse karşı alınacak kişisel bir tedbir değildir, ortak bir tedbirdir. Bu tedbir, aynı sosyal ortamda birbiriyle etkileşim halinde olan kişilerin tamamı tarafından alınmalıdır.
Maske kullanmayan kişinin ister yakın mesafede sokakta, ister ortak mekan veya işyerinde maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Bu durumlarda maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.
YAYILMA HIZINDA AZALMA OLMADI:
Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler, koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağını yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini ileri sürüyordu.
Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanı henüz yoktur. Bu iki iyimser ama yanlış kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmamanızı, yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum. Üzerinde durmak istediğim diğer nokta büyüklerimizle ilgilidir. Mevcut şartlarda büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar halen risk grubundadır.
Bizim için en endişe verici olan, risk grubundakilerin veya onların yakın çevresindekiler konunun ciddiyetini unutup tedbirleri aksatmamalıdır. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.
İKİNCİ DALGAYI YAŞAMIYORUZ:
(İkinci dalga mı yaşanıyor?) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bir ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da giderek azaldığını görmüş oluyoruz.
Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2'lere düşmüş oldu. Vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz. Vefat eden vatandaşımızın yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32'ye kadar düşmüş oldu.