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    • 24.06.2020 18:30
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    'te paniği! kapatıldı

    , küresel salgın ün gölgesinde çalışmalarını sürdürürken, 'de ard arda gelen koronavirüs vakası bilgileri üzerine Meclis Başkanlığı, tedbirleri sıkılaştırdı. TBMM Başkanlığı, Meclis kulisleri ile milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binası ve ana binadaki tüm nı süresiz olarak kullanıma kapattı.

    Meclis'te koronavirüs paniği!

    Türkiye Büyük Millet i'nde (TBMM) bir haftadır peşpeşe gelen vakaları haberleri, Meclis Başkanlığı'nın yeni tedbirler almasına yol açtı. Meclis'te bulunan , koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

    'de dün 6 personele Kovid-19 tanısı konulduğunun bildirilmesi ardından, bugün 2 personelde daha virüs tespit edildiği belirtildi. Böylece salgının başından bu yana Meclis'te koronavirüs tanısı konulan personel sayısı 19'a yükselmiş oldu. Bunun üzerine Meclis'te yeni önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda TBMM'de ana bina, halkla ilişkiler binası, grup başkanlıklarının olduğu katlar ve kulislerde tüm çay ocakları süresiz olarak kapatıldı.

    Geçen hafta Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan garsona Kovid-19 tanısı konulmuş ve Meclis'te bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti.

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