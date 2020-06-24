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    • 24.06.2020 23:18
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    Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a övgüsü: Dürüst oyun oynayan tek kişi

    Fransız dergisi , bazı Fransız diplomatların Başkan 'ın 'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

    Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a Libya övgüsü

    Fransız dergisi , bazı Fransız diplomatların Başkan 'ın 'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

    Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı.



    DARBECİ HAFTER O ÜLKELERİN DESTEĞİNE GÜVENİYOR
    Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve 'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

    Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.



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