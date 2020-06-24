



"ULUSLARASI TOPLUM HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEK ZORUNDA"

Çavuşoğlu, ''İsrail, son birkaç yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerini genişletti. Uluslararası toplum, İsrail'in bu yasa dışı yerleşimleri daha da genişletmesini engellemek için her türlü gayreti göstermek zorunda.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ilhak planının uluslararası hukuku ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, böyle bir adımın iki devletli çözümün sonu olacağının, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun bu plana karşı çıktığının ve Filistin halkının meşru haklarının korunması için Türkiye'nin Filistin halkına tam destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.