Türkiye'nin Libya'da ulusal hükümeti destekleyerek darbeci Hafter'i hezimete uğratması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti.

Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlayan Macron'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop şert tepki gösterdi. Şentop Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Macron'un Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir." ifadelerine yer verdi.

Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

"AKILDIŞI İDDİALARDAN İBARETTİR."

Fransa CB Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir. Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir.

"BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEKTEN VAZGEÇMELİ"

Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır. Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

"SİYASİ ACZİYETİN TEZAHÜRÜDÜR"

Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır.