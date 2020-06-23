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    • 23.06.2020 16:19
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    Sözcüsü 'ten Macron'un skandal sözlerine sert tepki: 'i destekliyor!

    Cumhurbaşkanı Macron’un skandal açıklamalarına bir tepki de ’den geldi. AK Parti sözcüsü , "'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin 'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır” ifadelerini kullandı.

    Fransa Darbeci Hafter'i destekliyor!

    Sözcüsü , Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un küstah sözlerine Twitter'dan yaptığı paylaşım ile sert tepki gösterdi.

    Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
    'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin 'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır.

    Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir.

    Cumhurbaşkanımız Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunu açık kanıtıdır.

    Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir. Fransa, Libya'da tarafsız değil, ve milislerinden yana taraftır.

    Türkiye, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda Libya halkına destek vermektedir. Fransa ise darbeci Hafter ve milislerine arka çıkmaktadır. Türkiye Libya halkının meşru temsilcisine destek verirken, Fransa gayrı meşru milislere destek veriyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır.

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