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    • 23.06.2020 07:59
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    : 'te suç örgütü ve unda 25 şüpheli tutuklandı

    haberine göre 'te "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve " ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında 3 polisin de olduğu 25'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 21 kilogram , 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

    Gaziantep'te dev operasyon!

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'da ve 'de düzenlenen eş zamanlı da gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Zanlılardan 7'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğer 33 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında 3 polisin de olduğu 25'i "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve " ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Diğer zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

    Gaziantep'te 19 Haziran'da suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında 3 polisin de bulunduğu 40'ı yakalanmıştı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 21 kilogram , 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
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