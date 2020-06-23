Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların hayvan, araç ve gayrimenkullerini alarak örgütlü şekilde dolandırdığı iddia edilen isimleri belirledi. Bu kapsamda 'son nokta' ismiyle Çankırı ve Ankara'da düzenlenen operasyonda belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin emlak, galeri ve hayvancılık yaptığı izlenimi vererek mağdurları az miktarda peşinat verip geri kalan para için üzerine hiçbir mal varlığı olmayan örgüt üyeleri adına senet düzenledikleri, senetlerin günü geldiğinde ödemedikleri ve karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Zor durumda kalan ve nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ise nakit para yerine değerinden yüksek fiyatla araç satarak karşılığında senet alan şüphelilerin, mağdurları ödemelerini yapmaları için başta kendisi ve ailesini öldürmekle tehdit ve hakarette bulundukları ortaya çıktı.

Şüphelilerin dolandırdıkları kişiler arasında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesi olduğu da bildirildi.

Şimdiye dek örgüt üyelerinin birçok kişiyi dolandırdığı ve mağdurların da korkularından dolayı adli makamlara başvurmadığı belirtildi.