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    • 23.06.2020 Gazete
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    Samatya'daki 'nde faciadan dönüldü

      bölümünde çıktı. Hastalar dışarıya taşındı. Alevler kontrol altına alındı.  Valiliği yangında yaralanan veya hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi.

    Samatya'daki bölümünde çıktı. Olay yerine , Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi.


    Hastalar tahliye edildi

    Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.


    Can pazarı yaşandı

    Valiliği yangında yaralanan veya hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi. Yangın neden çıktığını belirlemek için çalışmalara başlandı.


    İtfaiye yetişti

    Haberler Güncel Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde faciadan dönüldü
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