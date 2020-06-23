Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi.





Hastalar tahliye edildi



Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.





Can pazarı yaşandı



İstanbul Valiliği yangında yaralanan veya hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi. Yangın neden çıktığını belirlemek için çalışmalara başlandı.





İtfaiye yetişti



