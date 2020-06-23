Kadrolu Öğretmen ile Sözleşmeli Öğretmen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme ve atanma yeri gibi seçme şansları bulunmamaktadır; bu sebeple kadro almalarında bölge ile alakalı olarak gecikmeler yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden SSK kesintisi yapılmaktadır, sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre daha az maaş almaktadırlar ve kadroluların aksine maaşlarında sözleşmeli olarak görev yaptıkları süreç içinde görev yaptıkları okullardan tahsil ederler. Bu durum zaman zaman maaş gecikmeleri yaşamalarına da neden olabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler yönetici, müdür ve müfettiş olmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple bu mevkilere gelememektedirler. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir