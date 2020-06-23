İzmir nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler! İzmir lise taban puanları 2020!

2020 İzmir lise taban puanları! İzmir nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler LGS sınavına giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 20 Haziran tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS)'nin ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler lise taban puanlarını araştırıyor. İzmir'deki nitelikli okulların taban puanları yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. Peki, İzmir lise taban puanları 2020 ne kadar? İşte yanıtı!

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2020!

2020 yılının güncel İzmir lise taban puanları henüz yayınlanmadı. İşte geçtiğimiz yılki taban puanları!

İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 494,5702 0,11 0,01

İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 486,7926 0,57 0,11

İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 476,8871 1,33 0,11

İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 475,6927 1,45 0,31

İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 473,8798 1,61 1,14

İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 467,8676 2,22 0,2

İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 465,8057 2,44 0,54

İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 465,2798 2,5 1,77