Ankara lise taban puanları 2020! Ankara nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler!

2020 Ankara lise taban puanları! Ankara nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler LGS sınavına giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 20 Haziran tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS)'nin ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler lise taban puanlarını araştırıyor. Ankara'daki nitelikli okulların taban puanları yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. Peki, Ankara lise taban puanları 2020 ne kadar? İşte yanıtı!
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2020!
2020 yılının güncel Ankara lise taban puanları henüz yayınlanmadı. İşte geçtiğimiz yılki taban puanları!
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi/ 120/ 495,1/ 0,09/ 0,01
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi/ 330/ 484,21/ 0,72/ 0,01
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi/ 120/ 483,71/ 0,75/ 0,09
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi/ 240/ 475,27/ 1,48/ 0,72
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi/ 150/ 474,76/ 1,53/ 0,2
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi/ 150/ 470,76/ 1,93/ 0,2
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi/ 150/ 469,34/ 2,07/ 0,11
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi / 180/ 468,21/ 2,19/ 0,25
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi/180/ 463,2/ 2,73/ 1,68
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi/ 300/ 461,45/ 2,94/ 0,11
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi/ 150/ 459,06/ 3,22/ 0,81
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi/ 120/ 457,35/ 3,43/ 2,28
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi/ 180/ 450,49/ 4,33/ 2,1
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi/ 240/ 450,23/ 4,36/ 2,2
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi/ 60/ 448,93/ 4,53/ 1,45
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi/ 180/ 447,58/ 4,71/ 2,22
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi/ 120/ 447,1/ 4,78/ 3,3
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi/ 120/ 443,04/ 5,35/ 2,92
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi/60 / 441,76/ 5,54/ 3,94
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi/ 180/ 441,16/ 5,63/ 2,78
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi/ 150/ 438,53/ 6,02/ 2,15
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi/ 150/ 437,02/ 6,25/ 0,93
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi/ 150/ 435/ 6,56/ 0,81
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 210/ 432,79/ 6,91/ 0,54
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi/ 150/ 431,16/ 7,16/ 1,25
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi/ 180/ 430,12/ 7,33/ 2,67
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 429/ 7,5/ 0,63
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi/ 150/ 428,71/ 7,55/ 2,85
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi/ 150/ 427,59/ 7,73/ 2,38
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 60/ 425,47/ 8,08/ 0,46
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi/ 120/ 420,98/ 8,85/ 4,72
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi/ 120/ 416,8/ 9,58/ 5,44
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 60/ 415,88/ 9,75/ 2,09
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi/ 180/ 413,27/ 10,22/ 1,74
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 412,51/ 10,36/ 1,84
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi/ 120/ 411,97/ 10,46/ 0,11
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi/ İngilizce/ 150/ 411,19/ 10,61/ 5,53
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi/ 150/ 407,72/ 11,28/ 2,6
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 401,17/ 12,62/ 8,09
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 398,5/ 13,18/ 6,75
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi/120/ 396,65/ 13,58/ 8,39
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 395,68/ 13,8/ 2,56
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 90/ 395,39/ 13,86/ 7,24
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 60/ 395,27/ 13,89/ 6,41
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi/ 90/ 389,27/ 15,24/ 8,61
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi/ 120/ 387,35/ 15,7/ 6,53
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 378,93/ 17,75/ 7
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 378,11/ 17,96/ 9,25
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah/ 60/ 371,57/ 19,72/ 7,9
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 368,08/ 20,69/ 12,44
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 366,15/ 21,22/ 2,77
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 90/ 364,04/ 21,82/ 7,65
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 360,83/ 22,78/ 12,87
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 359,47/ 23,19/ 6,97
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/358,39/ 23,51/ 8,09
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 356,58/ 24,07/ 8,58
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 356,04/ 24,23/ 11,48
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 355,86/ 24,29/ 7,25
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 90/ 353,46/ 25,05/ 5,8
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 352,4/ 25,4/ 5,82
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 341,95/ 28,87/ 8,89
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 341,7/ 28,96/ 19,14
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 60/ 338,54/ 30,07/ 13,05
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / 60/ 336,72/ 30,7/ 15,49
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 336,08/ 30,93/ 9,43
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 335,89/ 31/ 12,87
ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 335,51/ 31,13/ 8
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 329,31/ 33,39/ 17,19
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 325,95/ 34,63/ 8,59
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 322,75/ 35,86/ 15,4
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / 90/ 321,21/ 36,46/ 7,67
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 320,46/ 36,75/ 14,68
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 319,12/ 37,27/ 21,51
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 312,43/ 39,93/ 19,3
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,49/ 40,72/ 16,47
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,22/ 40,83/ 13,5
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,15/ 40,86/ 21,09
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/30 / 310,1/ 40,88/ 15,92
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 309,3/ 41,21/ 11,77
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 30/ 308,16/ 41,69/ 8,88
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 306,5/ 42,33/ 19,5
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 299,46/ 45,34/ 17,84
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 298,59/ 45,72/ 25,41
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 297,77/ 46,07/ 26,52
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 295,79/ 46,93/ 25,65
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 290,83/ 49,1/ 24,58
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 290,32/ 49,32/ 19,82
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 289,94/ 49,49/ 18,24
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 289,43/ 49,72/ 26,09
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 286,85/ 50,86/ 16,48
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 279,69/ 54,08/ 18,9
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı/ 273,76/ 56,79/ 30,91
ANKARA /ETİMESGUT/Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 269,96/ 58,56/ 25,31
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 258,48/ 63,95/ 33,28
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 258,41/ 63,98/ 25,43
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 256,71/64,79/24,22
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 256,06/ 65,1/ 35
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 245,21/ 70,28/ 13,4
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 30/ 244,82/ 70,47/ 12,75
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / 30/ 214,33/ 85,24
39,68
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 184,7/ 96,5/ 45,73