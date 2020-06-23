Ankara lise taban puanları 2020! Ankara nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler!

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 356,58/ 24,07/ 8,58

ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 356,04/ 24,23/ 11,48

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 120/ 355,86/ 24,29/ 7,25

ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 90/ 353,46/ 25,05/ 5,8

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 352,4/ 25,4/ 5,82

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 341,95/ 28,87/ 8,89

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 341,7/ 28,96/ 19,14

ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 60/ 338,54/ 30,07/ 13,05

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / 60/ 336,72/ 30,7/ 15,49

ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 336,08/ 30,93/ 9,43

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 335,89/ 31/ 12,87

ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ 60/ 335,51/ 31,13/ 8

ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 329,31/ 33,39/ 17,19



ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 325,95/ 34,63/ 8,59

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 322,75/ 35,86/ 15,4

ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / 90/ 321,21/ 36,46/ 7,67

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 320,46/ 36,75/ 14,68

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 319,12/ 37,27/ 21,51

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 312,43/ 39,93/ 19,3

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,49/ 40,72/ 16,47

ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,22/ 40,83/ 13,5

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ 30/ 310,15/ 40,86/ 21,09