23 Haziran korona tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından açıklanıyor. Bu kapsamda günün güncel koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayılarını öğrenmek isteyenler Bakan Koca'nın açıklamalarını bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son durum...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.
"TOPLAM TEST SAYIMIZ 3 MİLYONA YAKLAŞTI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
ERSOY, ÇAVUŞOĞLU VE KOCA İLE TURİZMDE ALINACAK TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.
KOVİD-19 TANISI VEYA ŞÜPHESİ OLAN YKS ADAYLARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirterek "İsteyen adaylar, kendi maske, siperlik ve dezenfektanları ile de gelebilecekler." dedi.
ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.