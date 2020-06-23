23 Haziran korona tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından açıklanıyor. Bu kapsamda günün güncel koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayılarını öğrenmek isteyenler Bakan Koca'nın açıklamalarını bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son durum...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.