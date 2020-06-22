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    • 22.06.2020 20:42
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    Son dakika: açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 145 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 145 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Türk kara sularına itilen 145 sığınmacı kurtarıldı

    'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lar kurtarıldı.

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botlarla Ayvacık sahilinden 'ne açıldı.




    Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 145 sığınmacının yerleri tespit edildi.

    Gülpınar ve Baba Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.



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