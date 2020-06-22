"KORONAVİRÜS TESTLERİM POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Bozdoğan Twitter üzerinen yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, Koronavirüs testlerim POZİTİF çıkmıştır... Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek; salgın ciddiyetini yeniden –bu kez kendi yaşamım söz konusuyken- paylaşmak, anlatmak istedim" ifadeleriyle test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

CHP'Lİ VEKİLLE MASKESİZ, MESAFESİZ GÖRÜŞME!

Koronavirüse yakalanan Bozdoğan'ın test sonucunu duyurmadan 1 gün önce CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile görüştüğü de yine Bozdoğan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Bozdoğan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafta CHP'li isimlerin koronavirüse tedbirleri kapsamında uyulması gereken maske takma zorunluluğuna uymadığı ve sorumsuz davranarak sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü.