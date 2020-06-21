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    Son dakika: 'nda neler değişiyor? Yüzde 10 barajı kalkıyor mu?

    Son dakika haberine göre, ve yasasında değişiklik yapmak için çalışmalarına hız verirken, bu kapsamda yapılan düzenlemeler de netleşmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyon 2. toplantısını yaptı. Peki planlanan değişiklikler neler? Yüzde 10 barajı kalkıyor mu? İşte seçim sistemi üzerinde yapılan çalışmanın ayrıntıları...

    Seçim Kanunu'nda neler değişecek?

    Son dakika haberi... barajının düşürülmesi, vekil transferlerinin önlenmesi, muhtarlık seçiminin farklı zamanda yapılması… yönetimi, ve seçim yasası üzerindeki çalışmalarını bu başlıklar üzerinde yoğunlaştırdı. Hazırlanan çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri aktardı.

    SEÇİM KANUNU'NDA NELER DEĞİŞECEK! YÜZDE 10 BARAJI KALKIYOR MU?

    Toplantıyla ilgili detayları A Haber Muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı. Eke, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri de dikkate alınarak acil değiştirilmesi gereken maddelerin ele alınması benimsendi. Öncelikler arasında milletvekili transferi var. Partilerin seçime girme şartlarını da düzenleyen maddede bir değişiklik düşünülüyor. Peki ne öngörülüyor? Maddede grup kuran partinin seçime katılma hakkı kazanmasına ilişkin düzenlemenin yasadan çıkarılması gündemde. Komisyonun üzerinde durduğu başlıklardan biri de yüzde 10'luk seçim barajı. İşte bu barajın düşürülmesi planlanıyor. İttifak kuran partiler için barajın devam etmesi seçime tek başına girecek partiler içinse barajın düşürülmesi planlanıyor. Daraltılmış bölge seçim sistemi ile büyük kentlerdeki seçim bölgelerinin sayısının artırılması düşünülüyor." dedi.

    Hazırlanan detaylı çalışma Başkan Erdoğan ve lideri Bahçeli'ye sunulacak. Çalışmanın gelecek dönem gündeme getirilmesi planlanıyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Seçim Kanunu'nda neler değişiyor? Yüzde 10 barajı kalkıyor mu?
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