Son dakika haberi... Seçim barajının düşürülmesi, vekil transferlerinin önlenmesi, muhtarlık seçiminin farklı zamanda yapılması… AK Parti yönetimi, siyasi partiler ve seçim yasası üzerindeki çalışmalarını bu başlıklar üzerinde yoğunlaştırdı. Hazırlanan çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.

SEÇİM KANUNU'NDA NELER DEĞİŞECEK! YÜZDE 10 BARAJI KALKIYOR MU?

Toplantıyla ilgili detayları A Haber Muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı. Eke, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri de dikkate alınarak acil değiştirilmesi gereken maddelerin ele alınması benimsendi. Öncelikler arasında milletvekili transferi var. Partilerin seçime girme şartlarını da düzenleyen maddede bir değişiklik düşünülüyor. Peki ne öngörülüyor? Maddede grup kuran partinin seçime katılma hakkı kazanmasına ilişkin düzenlemenin yasadan çıkarılması gündemde. Komisyonun üzerinde durduğu başlıklardan biri de yüzde 10'luk seçim barajı. İşte bu barajın düşürülmesi planlanıyor. İttifak kuran partiler için barajın devam etmesi seçime tek başına girecek partiler içinse barajın düşürülmesi planlanıyor. Daraltılmış bölge seçim sistemi ile büyük kentlerdeki seçim bölgelerinin sayısının artırılması düşünülüyor." dedi.

Hazırlanan detaylı çalışma Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye sunulacak. Çalışmanın gelecek dönem gündeme getirilmesi planlanıyor.