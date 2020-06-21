Mangal yakmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yapmak serbest mi?

MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Genelgeye göre, mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran'dan itibaren piknik alanları faaliyetlere başladı. Ancak mangal yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İDARİ CEZA UYGULANACAK

Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PARK, PİKNİK ALANLARI VE LOKANTALARA İLİŞKİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Bakanlık, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtildi.