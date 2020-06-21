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    • 21.06.2020 14:48
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    'tan mesajı!

    hesabından mesjaı yayınladı. Albayrak, mesajında hem kendi babası ve Başkan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

    Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı!

    , ''nü, dan paylaştığı video ve mesaj ile kutladı.

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Babalar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, video ile paylaştığı mesajında, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.



    Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda ise babası ve kayınpederi ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

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