LGS bitti babalar çocuklarla terledi





Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dün 81 ilde yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin girdiği sınavda, Coronavirüs'e karşı tüm tedbirler alındı. Öğrenciler, sosyal mesafeye uyarak teker teker sınav binalarına alındı. Her birine maske verildi, ellerine dezenfektan sıkıldı. Veliler, alınan tedbirlerden memnun olduklarını açıkladı.





SESSİZLİK

Öğrencilerin sınav boyunca rahat etmesi için tüm tedbirler alındı. Dün 81 ilde saat 09.00'dan 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

