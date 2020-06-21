LGS bitti babalar çocuklarla terledi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dün 81 ilde yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin girdiği sınavda, Coronavirüs'e karşı tüm tedbirler alındı. Öğrenciler, sosyal mesafeye uyarak teker teker sınav binalarına alındı. Her birine maske verildi, ellerine dezenfektan sıkıldı. Veliler, alınan tedbirlerden memnun olduklarını açıkladı.
SESSİZLİK
Öğrencilerin sınav boyunca rahat etmesi için tüm tedbirler alındı. Dün 81 ilde saat 09.00'dan 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
ÇAT KAPI SINAV!
Covid-19 tedavisi gören öğrenciler için de tüm tedbirler alındı. Adıyaman'da Corona tedavisi gören Aydın Bekmezci, evinden ambulansla alındı. Sınavı ise ayrı sınıfta yapıldı.
MATEMATİK ZORLADI
Eğitim Koordinatörü Serdar Şeker, LGS sorularını değerlendirdi: Türkçe'de 2-3 soruda öğrenciler zorlandı. Matematik ve fen bilimleri soruları öğrencileri sözel derslere göre daha çok uğraştırdı.
KİTAP OKUYAN KAZANDI
Eğitimci Adil Kurt, "Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. Düzenli kitap okuyan öğrenciler bu sınavı daha kolay atlatmıştır. Sınav orta zorluktaydı" dedi.
ÜÇLÜ HEYECAN!
Tunceli Çemizgezek'te 14 yaşındaki üçüzler Berke, Berkin ve İlkcan Demir de LGS heyecanı yaşadı. Berke doktor, İlkcan biyolog, Berkin ise mühendis olmak istediğini açıkladı.
ANNEDEN TAM DESTEK
İstanbul'da hemşire Semral Arslan da sınava giren kızını yalnız bırakmadı. "Süreç sıkıntılı geçti. Ben de kızıma destek olmak için geldim. Şimdi tekrar görevime döneceğim" dedi.
GÜNÜN KAHRAMANLARI
HELAL SANA
Bursa'da baba Rahmi Bayır, ayağı alçılı oğlu Talha'yı sırtında taşıyarak sınava yetiştirdi. Fedakarlığı, yüreklere işledi. "Büyük ve önemli bir sınav... Ben bir babayım ve bu benim görevim" dedi.
Rahmi Bayır, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Herkes, "Böyle babam olsun sırtım yere gelmez" dedi.
CANDAN İYİLİK
Ankara'da Emre Çatal (9), 2017'de lösemiye yakalandı. İyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Küçük çocuk için Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de tam uyumlu birer donör çıktı. Ancak yurt dışındakilere ulaşılamadı. Türkiye'deki ise son anda vazgeçtiğini açıkladı. Baba Ömer Faruk Çatal, oğlu için kemik iliği ve kök hücre bağışı yaptı. Yüzde 98 uyumlu ilik sayesinde Emre hastalığı atlattı.
EN BABA ONUR!
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Corona ile mücadelede yaşamını yitirdi. İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildi. Oğlu Onur Taşçıoğlu, babasıyla ilgili şunları söyledi: Babam doğuştan doktordu. Elle muayene eder, önce kulağı ile dinleyip, sonra stetoskopu takardı. Babamın vefatı ile herhalde bir insanın hayatı boyunca tatmadığı duyguları aynı anda tattım.
MASKESİZ PİKNİK!
İstanbul'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak dün parklara akın eden bazı vatandaşlar bu kuralı ihlal etti. Zeytinburnu Sahili'nde piknik yapan maskesiz bir grup ise saz ve gitarla eğlendi.