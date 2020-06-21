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    • 21.06.2020 Gazete
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    CHP’li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi

    Malkara'ya bağlı Yaylagöne Mahallesi'ne yeni yol yapmak istedi. Gürçay ailesinin evine ait tuvalet, yol üstünde kaldı. Belediye ekipleri tuvaleti mühürleyince aile şaştı kaldı.

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    Tekirdağ Malkara'ya bağlı Yaylagöne Mahallesi'ne yeni yol yapmak istedi. Yolun geçeceği yerde Gürçay ailesinin köy evine ait tuvalet olduğu belirlendi. Ekipler, önceki gün ailenin evine giderek 60 yıllık tuvaleti mühürledi! Yaşanan bu olay herkesi şaşkına çevirdi. Hayatında ilk kez tuvaletin mühürlendiğine tanık olan Necat Gürcay (56), "Tuvalet, yeni yapılacak yola 1 metre 92 santim taşmış. Bize 'Tuvaleti kullanamazsınız' dediler. Yedek tuvaletimiz olduğu için sorun yaşamıyoruz. Hakkımızı arayacağız" dedi.

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