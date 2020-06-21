CHP’li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi

Malkara'ya bağlı Yaylagöne Mahallesi'ne yeni yol yapmak istedi. Yolun geçeceği yerde Gürçay ailesininbelirlendi. Ekipler, önceki gün ailenin evine giderekYaşanan bu olay herkesi şaşkına çevirdi. Hayatında ilk kez tuvaletin mühürlendiğine tanık olan Necat Gürcay (56), "Tuvalet, yeni yapılacak yola 1 metre 92 santim taşmış. Bize 'Tuvaleti kullanamazsınız' dediler. Yedek tuvaletimiz olduğu için sorun yaşamıyoruz. Hakkımızı arayacağız" dedi.