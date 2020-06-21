CHP’li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi

Tekirdağ Malkara'ya bağlı Yaylagöne Mahallesi'ne yeni yol yapmak istedi. Yolun geçeceği yerde Gürçay ailesinin köy evine ait tuvalet olduğu belirlendi. Ekipler, önceki gün ailenin evine giderek 60 yıllık tuvaleti mühürledi! Yaşanan bu olay herkesi şaşkına çevirdi. Hayatında ilk kez tuvaletin mühürlendiğine tanık olan Necat Gürcay (56), "Tuvalet, yeni yapılacak yola 1 metre 92 santim taşmış. Bize 'Tuvaleti kullanamazsınız' dediler. Yedek tuvaletimiz olduğu için sorun yaşamıyoruz. Hakkımızı arayacağız" dedi.