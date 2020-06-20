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    • 20.06.2020 22:06
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TV kanalı talimatı: 'da kurulacak

    Son dakika haberine göre, Başkan Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün İslamofobiye karşı kuracağı kanal için merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını verdi.

    Başkan Erdoğan'dan TV kanalı talimatı

    İletişim Başkanı Prof. Dr. , SETA'nın "2019 Avrupa İslamofobi Raporu"nu tanıttığı web panelinin açılış konuşmasında İslamofobiye karşı kurulacak kanal ile ilgili bilgiler verdi.

    Altun "Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, Malezya ve Pakistan'ın liderleriyle birlikte, İslamofobi'nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir." ifadelerini kullandı.


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