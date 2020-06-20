Eşinin, Eritre'den yola çıktığını ve seyrine devam ettiğini, eylül ayı gibi Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini aktaran Ekmekçioğlu, bir an önce yine ailece bir araya gelmeyi istediğini belirterek, "Özlem gidermek ve ona sağlıklı olarak bir kez daha dokunabilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri yetkilileri, Asmara ve Cibuti büyükelçiliklerine teşekkür etti.



Eşi Selim Ekmekçioğlu'ndan haber alamadığı 56 günün kendisi için çok zor geçtiğini belirten Ekmekçioğlu, bu süre boyunca kendisini hiç mutlu ve rahat hissedemediğini belirterek şöyle konuştu:



DEVLETİMİZ BİZE DESTEKLERİNİ HİÇ ESİRGEMEDİ

"Eşimden 56 gün hiç haber alamadım. Bir savaşın içinden çıktım. Moral, beden ve ruh olarak bir savaş verdim. Kendimi hiçbir zaman mutlu ve rahat hissedemedim. 3 kişiler ve aileleri tedirgin. Onların bu ülkeye gelmesi bizim asli görevimiz haline geldi. 56 gün boyunca 3 aile el ele verip her kapıyı çaldık. Devletimiz bize desteklerini hiç esirgemedi. Müjdeli haberi bakanımızdan duymak bizi çok sevindirdi. Ben sevindirici haberi aldığımda ağladım. Gözyaşlarıma engel olamadım. Bu süreçte bazen kızıp öfkelendik. 'Niçin böyle bir geziye ihtiyacımız vardı' dedik. Ancak 3 aile olarak birbirimize hep destek olduk ve kenetlendik. Çin'de yaşayan oğlum da hep destek verdi. Çin Üniversitesi'nde Eritre'deki öğrencilerle görüştü. Eritre halkının gayet iyi olduğunu ve devlet kaynaklı bir problem olduğunu öğrendik. Bu süreci çok güzel bir şekilde bitirdik."