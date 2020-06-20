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    • 20.06.2020 11:38
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    Son dakika: Bingöl'deki e ilişkin son durumu paylaştı

    : 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var.

    Depreme ilişkin son durumu paylaştı
    , 14 Haziran'da 5.7'lik in yaşandığı Bingöl'e geldi. Havalimanında Vali Kadir Ekinci, Genel Başkan Yardımcısı ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan daha sonra depremin merkez üssü Karlıova Kaynarpınar Köyü'ne helikopterle geçti.

    Bakan Soylu, burada vatandaşlarla görüşürken, muhtarlarla toplantıya katıldı.



    SON DURUMU PAYLAŞTI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'deki depreme ilişkin son durumu paylaştı
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