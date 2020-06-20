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    20 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı! Bu hafta Sayısal Loto'da o numaralar....

    20 Haziran çekiliş sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından belirlendi. Bayilerden loto oynayan on binlerce kişi hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere çarşamba günkü çekilişte Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazanmıştı. Peki, sonuçlara göre bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 20 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar

    20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

    20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren arama motorları üzerinden kazanan numaralar hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi sayılara ikramiye isabet etti? İşte 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    20 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    24 - 29 - 36 - 41 - 45 - 46

    SAYISAL LOTO NEDİR?

    Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

    SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?

    Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1332. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42 ve 47 olarak belirlendi.

    Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazandı.

    Büyük ikramiye isabet eden kuponun Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

    Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 591 lira devretti.
    Haberler Güncel 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Bu hafta Sayısal Loto'da o numaralar....
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