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    • 20.06.2020 Gazete
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    Covid-19'dan hayatını kaybeden Dr. son nefeste herkesi uyardı: Bu işin şakası yok

    Doktor , Covid-19'a yakalandı. Ölümünden yarım saat önce eşiyle nefes nefese bir görüşme yaptı. Herkesi uyardı: Maskenizi takın. Evde kalın bu işin şakası yok.

    Son nefes
    Doktor Çevli, Covid-19'a yakalandı. Ölümünden yarım saat önce eşiyle nefes nefese bir görüşme yaptı. Herkesi uyardı: Maskenizi takın. Evde kalın bu işin şakası yok.



    Acılı eş , görüntülü konuşma ile kocasının son anına tanıklık etti. Çiftin vedasından kalan bu kare, yürekleri deldi.

    ACININ KARESİ
    Dr. , Coronavirüs'e yakalandı. 20 gün mücadele etti ancak kurtarılamadı. Acılı eşi, yaşadığı acıyı şöyle anlattı: Eşim hissetmiş gibi benimle vedalaştı. Çocuklarına sarılamadan gitti. Bu ne kadar acı bir şey ancak yaşayan biliyor.


    Pınar Çevli, "Maskesi çenesi altında gezenlere müthiş öfkeleniyorum" dedi.

    İstanbul'da görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli (58), Mayıs ayında Corona'ya yakalandı. 20 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak kurtarılamadı. Eşi Pınar Çevli, yaşadığı acıyı şöyle anlattı: "Yoğun bakımdayken sürekli görüntülü görüştük. Son gün eliyle 'İyiyim' ve 'Hoşça kal' işaretleri yapabilmişti. 3 ay biz eşimle aynı masada yemek yiyemedik. Çocuklarına sarılamadan gitti. Bunu ancak yaşayan biliyor."



    Dr. Salih Cenap Çevli, görüntülü konuştuğu eşine son kez "Seni seviyorum" dedi. 20 dakika sonra hayatını kaybetti.



    Dr. Çevli, yoğun bakımda çektiği videolarla "Evde kalın" diyerek herkesi uyarmıştı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum






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