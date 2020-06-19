Uzmanlar uyardı! Koronavirüs en çok bu şekilde bulaşıyor!

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19'dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti.
VİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIYOR MU?
Virüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çıkan haberlerde eldiven satışlarında patlamalar yaşandı.Peki gerçek ve... İşte yüzeylerden virüsün bulaşma riski...
Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.
AÇIK HAVA
Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.
ÇOK YÜKSEK
Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.
1000 ADET
Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre:
Nefes alıp verme dakikada 20'den fazla virüslü partikülün solunmasına sebep olabilir.
Konuşma dakikada 200'den fazla virüslü partikülün solunmasına sebep olabilir.
Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)
Hapşırma: ~200 milyon partikül
5-Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:
Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk...
Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk
Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk
Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: (Sürenin uzun olmaması halinde) Düşük risk
Market alışverişi: Orta risk (Ancak süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk)
Kapalı alanlar: Yüksek risk
Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski
Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)