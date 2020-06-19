Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.



Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların



⏰20 Haziran Cumartesi günü

⏰09.00 ila 15.00 arasında



uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ✏️✅



😷⬅️➡️🧴 pic.twitter.com/2KjLlw18KE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020

Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.