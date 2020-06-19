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    • 19.06.2020 14:30
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    Son dakika: Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da günü kırtasiyeler açık olacak! Kırtasiye çalışanları ndan muaf

    Son dakika haberi... , yarın yapılacak nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve kırtasiye çalışanlarının ndan muaf tutulacağını açıkladı.

    O kişiler kısıtlamadan muaf olacak!

    () 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

    , yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

    Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da LGS günü kırtasiyeler açık olacak! Kırtasiye çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
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