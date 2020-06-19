İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve eylem hazırlığında bulunan DAEŞ'lilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma güçleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekâtlarına misillime yapmak amacıyla kaçak yollardan 4 teröristin girdiği bilgisini edindi. Teröristler hakkında yapılan araştırmalar kapsamında ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensupları tespit edildi.





GRUPLAR HALİNDE HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDILAR

Konu ile ilgili olarak devam eden çalışmalarda; Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensuplarının Suriye İdlip, Hama ve Humus bölgelerinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunup daha sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a gelerek ilk olarak Bağcılar ilçesine daha sonra ise Güngören ve Bayrampaşa İlçelerinde bulunan iki farklı adrese yerleştikleri bilgi alındı.





Jandarma güçleri tarafından yapılan takip kapsamında örgüt mensuplarının deşifre olmamak için Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa bölgeleri arasında sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulundukları Bağcılar İlçesindeki adreslerinden de ayrılarak Güngören ve Bayrampaşa'da bulunan iki farklı eve ikişerli gruplar halinde yerleştikleri ortaya çıktı.





AKRABALARI DAEŞ EMİRİ ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde söz konusu adreslere jandarma güçleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristlerin; Suriye bölgesinde silahlı eğitim aldıkları, İstanbul'a geldikten sonra da terör örgütüne eleman temin çalışmalarına devam ettikleri belirlendi.





Örgütün gizliliğe son derecede riayet ettikleri, zorunlu olmadıkça cep telefonu kullanmadıkları, cep telefonu kullanmaları gerektiğinde ise Whatsapp ve Telegram uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme yaptıkları, şahıslardan bazılarının Suriye 'de bulunan akrabalarının DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde emir konumunda bulundukları belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan örgüt mensupları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da soruşturma başlattı.



ATAKAN IRMAK/SABAH