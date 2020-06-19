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    • 19.06.2020 10:01
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    : İstanbul’da eylem hazırlığında bulunan ’lılara nefes kesen ! ‘Zeytindalı’ ve ‘’na misilleme yapacaklardı

    haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve eylem hazırlığında bulunan ’lilere yönelik düzenledi. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberine göre Jandarma tarafından yürütülen operasyon kapsamında DAEŞ’li 4 teröristin yakalanmamak için sık sık ev değiştirdiği belirlendi. Yapılan operasyonda eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Teröristler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    İstanbul’da nefes kesen DAEŞ operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve eylem hazırlığında bulunan 'lilere yönelik düzenledi. Jandarma güçleri terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin "" ve "" harekâtlarına misillime yapmak amacıyla kaçak yollardan 4 teröristin girdiği bilgisini edindi. Teröristler hakkında yapılan araştırmalar kapsamında ülkeye kaçak yollarla giriş yapan (K) Ş.D., (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensupları tespit edildi.

    GRUPLAR HALİNDE HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDILAR
    Konu ile ilgili olarak devam eden çalışmalarda; Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensuplarının Suriye İdlip, Hama ve Humus bölgelerinde terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunup daha sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a gelerek ilk olarak Bağcılar ilçesine daha sonra ise Güngören ve Bayrampaşa İlçelerinde bulunan iki farklı adrese yerleştikleri bilgi alındı.

    Jandarma güçleri tarafından yapılan takip kapsamında örgüt mensuplarının deşifre olmamak için Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa bölgeleri arasında sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulundukları Bağcılar İlçesindeki adreslerinden de ayrılarak Güngören ve Bayrampaşa'da bulunan iki farklı eve ikişerli gruplar halinde yerleştikleri ortaya çıktı.

    AKRABALARI DAEŞ EMİRİ ÇIKTI
    Geçtiğimiz günlerde söz konusu adreslere jandarma güçleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristlerin; Suriye bölgesinde silahlı eğitim aldıkları, İstanbul'a geldikten sonra da terör örgütüne eleman temin çalışmalarına devam ettikleri belirlendi.

    Örgütün gizliliğe son derecede riayet ettikleri, zorunlu olmadıkça cep telefonu kullanmadıkları, cep telefonu kullanmaları gerektiğinde ise Whatsapp ve Telegram uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme yaptıkları, şahıslardan bazılarının Suriye 'de bulunan akrabalarının DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde emir konumunda bulundukları belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan örgüt mensupları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da soruşturma başlattı.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da eylem hazırlığında bulunan DEAŞ’lılara nefes kesen operasyon! ‘Zeytindalı’ ve ‘Barış Pınarı’na misilleme yapacaklardı
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