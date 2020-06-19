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    Son dakika: 796 bin lira ile yakalanan ’cü tutuklandı

    2. ’nce /PDY üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli Muğla’nın İlçesinde yapılan baskın sonucu yakalandı. Üzerinden 796 bin lira ele geçirilen şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

    İstihbarat, Şube ve TEM Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 18.15 sularında, 2.'nin 2017/142 sayılı kararı ile / Üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

    560 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI, 118 BİNLİK İKİ ÇEK BULUNDU

    Şüphelinin 'da bulunan adresinde arama yapıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramada iki adet cep telefonu, bir adet simkart, 560 bin lira nakit para, toplam 118 bin lira tutarında iki tane çek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

    TUTUKLANDI
    Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan Orhan Ö. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Sabah/ Hayrettin Şaşmaz

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