Cuma namazı nasıl kılınır? İllere göre 19 Haziran Cuma namazı saatleri! Cami kuralları neler?

Haziran başından bu yana ibadete açılan camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak Cuma namazı kılınıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler ya da ilk kez kılacak olan Müslüman vatandaşlar arama motorları üzerinden çok fazla Cuma namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ve hangi duaların okunduğunu araştırıyor. Yeni eklenen cami kuralları ve il il 19 Haziran Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. Merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?



Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.