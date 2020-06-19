20 Haziran Cumartesi seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası seyahat serbest mi?

Cumartesi seyahat yasağı var mı? 20 Haziran Cumartesi şehirler arası seyahat serbest mi? Şehirler arası seyahatin serbest olup olmadığı merak ediliyor. Cumartesi günü için seyahat planı yapan vatandaşlar saat 09-15.00 arasında yasak gelmesinin ardından ne yapacağını araştırmaya başladı. Otobüs, tren, uçak bileti alanlar ne yapacaklarını sorguluyor. Peki, 20 Haziran Cumartesi şehirler arası seyahat yasağı var mı?

20 HAZİRAN CUMARTESİ SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.