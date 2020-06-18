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    • 18.06.2020 11:59
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    da ya Kovid-19 düzenlemesi yapıldı

    , salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. da, otel odalarında, yurtlarda ve camilerde lara yeni normal formu uygulanacak.

    Toplu taşımada klimaya Kovid-19 ayarı

    tedbirleri kapsamında yeni uygulamalar başlatıldı. Sabah'ın aktardığına göre, larda mevcut cihazlarının düşük hava debisinde ve yüzde 100 dış hava ile çalıştırılması için önlemler alınacak.

    Dış hava sıcaklığının uygun olması durumunda ve yolcu sayısının yoğun olmadığı dönemlerde klima cihazı kapatılacak. Camilerdeki klima cihazları ise kesinlikle çalıştırılmayacak, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanacak. KYK yurtlarında kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

    Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olacak, mümkünse ranza kullanılacak. Turistik amaçlı tekneler ise randevu sistemi ile çalışacak. amaçlı su altı ve su üstü faaliyetlerde kullanılan ekipmanlar bir kişi tarafından kullanılacak.

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