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    • 18.06.2020 16:00
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    Son dakika: Halk ünde paniği! 2 metre uzunluğunda...

    Son dakika haberine göre, 'nin Çayırova ilçesinde park halindeki halk üne giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve zehirli bir tür olduğu belirlenen , itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı..

    Halk otobüsünde yılan paniği!

    Edinilen bilgiye göre Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra aracı otobüs garajına park ederek molaya çekildi. Garaj içerisindeki mola alanında çay içen Özdemir'in yanına gelen sürücü arkadaşı, bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi..

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu..

    Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, ekiplerin çalışması sırasında bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçma çalıştı. İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı..

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