Mersin giriş çıkış yasak mı? Mersin Valiliği giriş çıkış yasağı kaç gün sürecek? Mersin Valiliği tarafından ile giriş çıkışlarla ilgili yeni bir karar açıklandı. Alınan kararda yasağın kaç gün süreceği belirtildi. Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla ile giriş çıkışlarda yasak getirildi. Peki, Mersin Valiliği giriş çıkış yasağı kaç gün sürecek? İşte yanıtı!

MERSİN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KAÇ GÜN?

Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı. Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı duyuruldu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.