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    • 18.06.2020 11:38
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    'da dolu riskinden korunmaya çalışan araç sürücüleri altlarına sığındı

    'da bazı bölgelerde etkili oldu. -Samandıra 'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.

    İstanbul'da sürücüler kaçacak yer aradı!

    'den yapılan uyarıların ardından 'un bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde 'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kartal-Samandıra 'nda seyir halinde olan otomobil ve motosikletler yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

    "KAÇACAK YER BULAMADIK"

    Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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