İnternet kafeler açıldı mı? Soru internet ve oyun severler tarafından oldukça merak ediliyor. İnternet kafeler ve PlayStation ve oyun salonları açılma tarihi hakkında yeni bilgiler henüz gelmedi. Normalleşme süreci ile birlikte geçici olarak kapatılan yerlerin ve işletmelerin yeniden açıklanacağına ilişkin tarihler duyurulmaya başladın. Son yapılan açıklamaya göre 15 Haziran 2020 tarihinde nikah salonları açıldı. Peki başta gençler tarafından en çok merak edilen internet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak.