İnternet kafeler açıldı mı? Soru internet ve oyun severler tarafından oldukça merak ediliyor. İnternet kafeler ve PlayStation ve oyun salonları açılma tarihi hakkında yeni bilgiler henüz gelmedi. Normalleşme süreci ile birlikte geçici olarak kapatılan yerlerin ve işletmelerin yeniden açıklanacağına ilişkin tarihler duyurulmaya başladın. Son yapılan açıklamaya göre 15 Haziran 2020 tarihinde nikah salonları açıldı. Peki başta gençler tarafından en çok merak edilen internet cafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak.
İNTERNET CAFE VE OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İnternet cafe ve oyun salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Lakin söz konusu salonların Haziran sonu Temmuz başı gibi açılacağı ön görülenler arasında yerini alıyor.
PLAYSTATİON VE İNTERNET KAFELER AÇIK MI?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla beraber PlayStation ve oyun salonları, internet kafeler gibi işletmeler kullanıma kapatılmıştı. Geçen uzun sürenin ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte gözler bu işletmelere çevrildi. PS salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00'a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)