17 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bayilerden loto oynayan on binlerce kişi hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, sonuçlara göre bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 17 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar
17 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 10 - 19 -20 - 30 ve +4
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen 1 kişi, 227 bin 15 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.