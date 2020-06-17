17 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bayilerden loto oynayan on binlerce kişi hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, sonuçlara göre bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 17 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar

17 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 10 - 19 -20 - 30 ve +4