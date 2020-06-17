Kovid-19 kısıtlamaları kalktı uyarılara rağmen maskesiz insan görüntüleri şaşırttı

Corona kısıtlamaları bitti. Sağlık bakanı "Kontrollü sosyal hayat" dedi. Bazıları sorumsuz davranınca vatandaş tepki gösterdi: Bu emeğe yazık etmeyin maske+mesafe+temizlik uyarılarına rağmen adliyeler önündeki anormal görüntüler şaşırttı.
YANLIŞ KULLANDI
KOLUNA ASTI
HİÇ TAKMADI
MASKE DÜŞTÜ
Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. 432 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Türkiye ise sıkı tedbirlerle salgını kontrol altına aldı. 1 Haziran itibariyle 'kontrollü' normalleşme dönemi başladı. Ancak bazı vatandaşlar, kontrolden çıktı. Maske ve sosyal mesafe uyarılarına kulak asmayınca vaka sayıları da arttı. Uzmanlar ise uyardı. Virüsün özellikle taziye ziyareti, asker uğurlama ve düğün gibi kalabalık ortamlarda bulaştığını vurguladı.
İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uymayanlar dikkat çekti.
Gökhan Durgun, "Virüsü değil maskeyi kafama takıyorum" dedi.
Vatandaşlar, maskeyi ağızları yerine bileklerine taktı.
KURAL TANIMAZ DEDE TORUN
Isparta'da dün bir dede, yasağın bitmesi üzerine torunuyla gezintiye çıktı. Ancak ne kendisine ne de torununa maske taktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: SOSYAL mesafe, maske ve el hijyeni çok önemli. Şu anda rakamlarda bir artış var, tekrar ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz. Bu durum yeniden bazı önlemleri almamıza neden olabilir. Sorumluluk taşımalıyız.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: MARKETLERDEKİ alışveriş arabaları çok sık dokunulan araçlar. Alışveriş bitiminde ulaşabiliyorsak su ve sabunla en az 20 saniye iyice ovarak ellerimizi temizlememiz gerekiyor.
ADLİ VAKA!
Yeni normalleşme ile birlikte adliyelerde duruşmalar başladı. Dün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kalabalık şaşkınlık yarattı! Adliye önündeki uzun kuyruk nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafeyi korumakta zorlandı. Sırada bekleyen Doğan Yörük "Sosyal mesafe kimsede yok, Allah herkese yardım etsin" dedi.
İYİLEŞENLER 153 BİNİ GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 46 bin 800 test yapıldığını, bin 467 yeni vaka tespit edildiğini, 17 kişi vefat ettiiğini açıkladı. İyileşen hasta sayısının ise 153 bin 379'e yükseldiğini vurguladı.
İLAÇ GİBİ HABER
İngiliz bilim adamları, "deksametazon" adlı ilacın, Corona tedavisinde şimdiye kadarki en büyük başarıyı sağladığını açıkladı. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı.
DOLUBÜS!
İstanbul ulaşımının can damarı metrobüs, eski kalabalık günlerine döndü. Sosyal mesafeyi korumak imkansızlaştı.
SIKIYSA TAKMA
Bursa inegöl'de vaka sayıları arttı. Yetkililer düğmeye bastı. Ekipler maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara 392 lira ceza yazdı.
49 İLDE YASAK
Coronavirüs ile mücadelede alınan önlemler sıklaştırıldı. İl Pandemi Kurulları'nın kararınca 43 ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.
YANLIŞ KULLANDI
KOLUNA ASTI
HİÇ TAKMADI
MASKE DÜŞTÜ
Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. 432 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Türkiye ise sıkı tedbirlerle salgını kontrol altına aldı. 1 Haziran itibariyle 'kontrollü' normalleşme dönemi başladı. Ancak bazı vatandaşlar, kontrolden çıktı. Maske ve sosyal mesafe uyarılarına kulak asmayınca vaka sayıları da arttı. Uzmanlar ise uyardı. Virüsün özellikle taziye ziyareti, asker uğurlama ve düğün gibi kalabalık ortamlarda bulaştığını vurguladı.
İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uymayanlar dikkat çekti.
Gökhan Durgun, "Virüsü değil maskeyi kafama takıyorum" dedi.
Vatandaşlar, maskeyi ağızları yerine bileklerine taktı.
KURAL TANIMAZ DEDE TORUN
Isparta'da dün bir dede, yasağın bitmesi üzerine torunuyla gezintiye çıktı. Ancak ne kendisine ne de torununa maske taktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: SOSYAL mesafe, maske ve el hijyeni çok önemli. Şu anda rakamlarda bir artış var, tekrar ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz. Bu durum yeniden bazı önlemleri almamıza neden olabilir. Sorumluluk taşımalıyız.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: MARKETLERDEKİ alışveriş arabaları çok sık dokunulan araçlar. Alışveriş bitiminde ulaşabiliyorsak su ve sabunla en az 20 saniye iyice ovarak ellerimizi temizlememiz gerekiyor.
ADLİ VAKA!
Yeni normalleşme ile birlikte adliyelerde duruşmalar başladı. Dün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kalabalık şaşkınlık yarattı! Adliye önündeki uzun kuyruk nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafeyi korumakta zorlandı. Sırada bekleyen Doğan Yörük "Sosyal mesafe kimsede yok, Allah herkese yardım etsin" dedi.
İYİLEŞENLER 153 BİNİ GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 46 bin 800 test yapıldığını, bin 467 yeni vaka tespit edildiğini, 17 kişi vefat ettiiğini açıkladı. İyileşen hasta sayısının ise 153 bin 379'e yükseldiğini vurguladı.
İLAÇ GİBİ HABER
İngiliz bilim adamları, "deksametazon" adlı ilacın, Corona tedavisinde şimdiye kadarki en büyük başarıyı sağladığını açıkladı. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı.
DOLUBÜS!
İstanbul ulaşımının can damarı metrobüs, eski kalabalık günlerine döndü. Sosyal mesafeyi korumak imkansızlaştı.
SIKIYSA TAKMA
Bursa inegöl'de vaka sayıları arttı. Yetkililer düğmeye bastı. Ekipler maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara 392 lira ceza yazdı.
49 İLDE YASAK
Coronavirüs ile mücadelede alınan önlemler sıklaştırıldı. İl Pandemi Kurulları'nın kararınca 43 ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.