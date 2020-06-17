Deksametazon nedir? Deksametazon içeren ilaçlar nelerdir? Deksametazon tablet Türkiye’de satılıyor mu?

Deksametazon nedir? Deksametazon içeren ilaçlar nelerdir? Corona virüse karşı DSÖ tarafından en etkili ilaç olarak nitelendirilen Deksametazon tablet Türkiye'de satılıyor mu? 2020 yılını dünya için kabuse çeviren, milyonlarca insana bulaşan, yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan Corona virüse karşı ilaç çalışmalarında müjdeli haber geldi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştrırma sonucu Deksametazon adlı ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ilacın virüse karşı etkili olduğu açıklandı.

Deksametazon adlı ilaç, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.

DSÖ konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında steroid tedavisinin koronavirüs hastalarında etkili olduğunu söyledi.

DSÖ, 'dexamethasone' adlı ilacın koronavirüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti. Deksametazon adlı ilacın yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görüldü. İlaç halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor.

Ucuz maliyetli dexamethasone tedavisinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu ifade edildi. Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilacını maliyetinin düşük olması ve fiyatının ucuzluğu tüm dünyada herkes tarafından ulaşılabilecek olmasını sağlayacak.

İlaçla ilgili araştırmalarda yer alan Prof. Martin Landray, "İlacın açık ve net bir faydası olduğunu gördük. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline (40 TL) mal oluyor" dedi.

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır. Ağız yoluyla, kas içine enjeksiyon olarak veya intravenöz olarak alınabilir. Deksametazonun etkileri sıklıkla bir gün içinde görülür ve yaklaşık üç gün sürer. Deksametazon'un uzun süreli kullanımı pamukçuk , kemik kaybı, katarakt , kolay morarma veya kas zayıflığına neden olabilir.

Deksametazonun anti-enflamatuar ve immünsüpresan etkileri vardır. Deksametazon ilk olarak 1957 yılında üretildi ve 1961 yılında ise tıbbi kullanım için onaylandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık bir ilacın maliyeti genellikle 25 ABD dolarından azdır. Hindistan'da, erken doğum tedavisi için kullanılan ilaç yaklaşık 0,5 ABD dolarıdır. Dünyanın birçok bölgesinde bulunur. 2016 yılında, bir milyondan fazla reçete ile Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilen 259. ilaçtır.

Deksametazon içeren ilaçlar listesi:

Dekort 0.5 mg 20 Tablet

Dekort 0.75 mg 20 Tablet

Dekort Ampül 2 ml 8 mg

Deksamet Ampül 8 mg 2 ml 1 Ampül

Deksamet Ampül 8 mg 2 ml 100 Ampül

Deksamet Şurup 0.05 mg 100 ml

Dexoject 8 mg/2 ml IM/IV 1 Ampül

Gadexon 8 mg/2 ml IM/IV 1 Ampül

Gadexon 8 mg/2 ml IM/IV 100 Ampül

Kordexa 0.5 mg 20 Tablet

Kordexa 0.75 mg 20 Tablet

Kordexa 4 mg 20 Tablet

Kordexa 8 mg 20 Tablet

Onadron Ampül 2 ml 8 mg 1 Ampül