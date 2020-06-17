CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında olan ve ücretli olarak içeriye giriş yapılan Florya'daki Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı. Yosunlar nedeniyle çevrede keskin bir koku da duyulurken, çirkin bir tablo ortaya çıktı.