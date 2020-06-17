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    • 17.06.2020 16:31
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    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    Florya'da bulunan ve CHP'li belediyenin sorumluk alanında olan Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı. Keskin bir koku da etrafa yayan yosunların oluşturduğu çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.

    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    Florya'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında olan Güneş Plajının bir kısmını yosunlar kapladı.

    Keskin bir koku da etrafa yayan yosunların oluşturduğu çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.
    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında olan ve ücretli olarak içeriye giriş yapılan Florya'daki Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı. Yosunlar nedeniyle çevrede keskin bir koku da duyulurken, çirkin bir tablo ortaya çıktı.
    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    Yosunların bastığı Güneş Plajı önceki gün sezona açılırken yosunların bastığı alanda insanların bulunmadığı görüldü. Paralı olarak giriş yapılan plajda tarife ise tam giriş ücreti 25 lira olarak belirlendi. Yosunların bastığı plaj kıyısı drone ile havadan görüntülendi.
    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

    CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki Güneş Plajı'nda çirkin görüntü! Pis kokular her yeri sardı

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