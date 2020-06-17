"BAŞÖRTÜLERİMİZE VURGU YAPARAK SÖZLER SÖYLEDİ"

Sanık savunmasının ardından şikayetçiler beyanda bulundu. Müşteki Ayşe Akbulut duruşmadaki beyanında, "Ali Koca'ya dönerek 'Şanslısınız evde kadın, iş yerinde kadın' tarzında sözler söyledi. 'Diksiyonunuz çok kötü, siz yönetici değilsiniz' dedi. Ayrıca iddianamede yazılı olduğu şekilde başörtülerimize vurgu yaparak sözler söyledi. Rencide etti, bekarları sordu. Aranızda çok bekarlar varmış, itfaiyeci arkadaşlarla tanıştıralım, bir parti düzenleyelim şeklinde söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Bir başka müşteki Tuğba Boyacıoğlu ise, "Şişli'nin hali tavrı kin doluydu. Başörtüsü ve çanta konusu gündeme geldiğinde ben de kendi çantamı gösterdim. Pahalı ve marka bir çanta olmadığını gösterdim. Sanık beni eliyle göstererek 'senin bunların arasında ne işin olduğunu zaten anlamadım' dedi" dediği belirlendi.

Diğer müştekiler de Meltem Şişli'nin kendilerini rencide ettiğini, kendilerine koktuğunun söylediğini belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı 21 Ekim 2020 saat 10:00'a erteledi.

Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Sema Alim Dalgıç/Sabah