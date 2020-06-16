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    • 16.06.2020 19:20
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    Son dakika: duyurdu: 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Milli İstihbarat Teşkilatı () koordinesinde 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.




    Milli Savunma Bakanlığından () yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

    İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK
    Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.

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