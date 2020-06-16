Mersin'de yaşayan vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş çıkışlarında kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere bazı illerde giriş çıkış kısıtılması getirilmişti. Bu kapsamda yaşadığı ilde kısıtlama olup olmadığını merak edenler "Mersin giriş çıkış yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mersin'e araçla giriş çıkış serbest mi? İşte detaylar...

MERSİN'E GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Mersin'e giriş çıkış yasağı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI VAR?

Corona virüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.

SAKARYA

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

KOCAELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

EDİRNE

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

VAN

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.