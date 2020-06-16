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    • 16.06.2020 09:24
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    Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

    Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

    Fotoğrafları paylaştı: Yeni normale hazırlar
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, , Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.


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