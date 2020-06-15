Kredi derecelendirme kuruluşlarını dikkate almıyoruz. Şeamet tellallarını hüsrana uğratacağız. Krizden güçlenerek çıkacağız. Kıtalar ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul 'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz.Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. pistini açtı. TK1453, TK1923 ve TK2023 sefer sayılı üç uçak aynı anda havalandı.

önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarının başladığıyeni pist çalışmaları da tamamlandı.dün 3'üncü bağımsız pist ile cami ve konukevinin açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı:İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir. Havayolu yolcu sayısı geçen sene 209 milyon olarak gerçekleşti. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Yurtdışında 60 noktadan 350 noktaya uçuşlarımızı çıkardık.Karşımızdaki eserler, çok daha büyüklerini ve iyilerini yapmamız için bize ilham veriyor. Salgın döneminde yaşadıklarımız Türkiye 'nin imkan ve potansiyelinin büyüklüğünü göstermiştir.Bu vesileyle milletimize sesleniyorum lütfen maske, mesafe, temizliğe dikkat edelim. Dikkat etmezsek sıkıntımız devam eder.Devir, hizmet siyaseti devridir. İstanbul Havalimanı'nı bunun için inşa ettik, Suriye ve Libya 'daki hareketlerimizi bunun için yaptık.Bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa çok büyük mücadeleler sonunda inşa edebildik. Bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir ve milletimiz tercih ederse memnuniyet duyarız.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.8 bin 70 metrekarelik alana sahip camide 6 bin 230 kişi aynı anda ibadet edebilecek.Günlük ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkış yapılabilecek.İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu'nda, dinlenme odası, üç farklı salon, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası ve sığınak bulunuyor.

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nın toplantısına tele konferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:Hedefimiz Türkiye'yi, jeostratejik konumuylaÜlke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık. Bakan Albayrak, konuşmasında güçlü ekonomiye vurgu yaptı.