İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısından bir bölüm:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük vaka sayısının seyri ve gelinen nokta açısından dalgalı denizde limana yanaşmaya çalışan gemi gibiyiz. Dikkat etmezsek yüksek dalga bizi kıyıdan uzaklaştırır. Gerek Elazığ depremi sırasında gerek pandemi yönetimi boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliği ve hükümet sisteminin gücünü her an hissettik. Hızlı karar alma ve uygulama başarıyı getirdi

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir aşamayı geride bırakıp, yeni normale uyum sağlamaya çalışırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan süreç yönetimi ile ilgili dikkate değer açıklamalar geldi. Koca, tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesi ile ortaya çıkan tabloyu anlık değerlendirdiklerini, aynı zamanda sonbahara ilişkin hazırlıklar da yaptıklarını söyledi. Günlük vaka sayısının seyrini ve gelinen noktayı, dalgalı denizde limana yanaşmaya çalışan gemiye benzeten Bakan Koca, "Kara göründü ama deniz dalgalı. Dikkat etmezsek dalga, bizi kıyıdan uzaklaştırır" uyarısında bulundu.

Koca, özel sohbetimizde şu hususlara değindi:

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN GÜCÜ: Gerek Elazığ depremi sırasında gerekse pandemi yönetimi boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücünü her an hissettik. Sistemin hızlı karar alıp, uygulama kapasitesi olmasaydı pandemiye karşı bu kadar başarılı mücadele veremezdik. Örneğin, İsveç'te veya İtalya'da para mı yoktu. Elbette vardı. Eksik olan liderlik ve kriz idare tecrübesi idi. Türkiye'yi farklı kılan yönler, önümüzdeki günlerde avantaja da dönüşecek.

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